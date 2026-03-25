China podría tomar represalias contra el aumento de aranceles por parte de México

En la edición 2026, Ethisphere reconoció a 138 compañías de 17 países y 40 industrias. En el sector de alimentos, Grupo Bimbo destacó como la única representante mexicana, reforzando su posicionamiento como referente en ética corporativa a nivel internacional.
El Ministerio de Comercio de China afirmó que las medidas impulsadas por México para elevar aranceles a productos procedentes de países sin tratado de libre comercio “constituyen barreras al comercio y la inversión”, y que tiene derecho a tomar contramedidas.
Según el ministerio, que cita datos aduaneros y estimaciones del sector, los aranceles afectan a más de 30 mil millones de dólares en exportaciones chinas a México y podrían provocar pérdidas estimadas de unos nueve mil millones de dólares en sectores mecánico y eléctrico de China.
La investigación fue abierta el 25 de septiembre del año pasado al amparo de la Ley de Comercio Exterior de China y del reglamento sobre investigaciones de barreras al comercio exterior, después de que México planteara un paquete de gravámenes para mercancías procedentes de China y de otros países asiáticos.
Pekín ya había asegurado que la decisión del país norteamericano respondía a una lógica “proteccionista”, aunque la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, sostuvo en varias ocasiones que las medidas “no están dirigidas a China”, sino a todos los países con los que México no mantiene tratados comerciales.
En diciembre, el Senado mexicano aprobó la ley que contempla aranceles de entre el cinco por ciento y el 50 por ciento a unos mil 463 productos en sectores como el textil, aluminio o plásticos, con entrada en vigor prevista para el 1 de enero de 2026, mientras que China expresó su “esperanza” de que México corrigiera “sus prácticas erróneas de unilateralismo y proteccionismo”.
El asunto ha tensado la relación económica entre China y México en vísperas de la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista este año, y en medio del creciente escrutinio estadounidense sobre la presencia de empresas chinas en América del Norte.
En febrero, el representante internacional de Comercio y viceministro chino, Li Chenggang, se reunió en Pekín con una homóloga mexicana para abordar la relación bilateral. Por ahora, el Ministerio de Comercio chino no detalló qué pasos dará tras este dictamen acerca de los gravámenes mexicanos.