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Finanzasmiércoles, 25 de marzo de 2026

China podría tomar represalias contra el aumento de aranceles por parte de México

El Ministerio de Comercio del gigante asiático aseguró que las medidas comerciales de México en su contra constituyen barreras al comercio e inversión

Reuters y EFE

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