China promete “contramedidas” ante las amenazas arancelarias de Trump

El presidente Donald Trump amenazó con imponer aranceles de 50% a sus bienes importados chinos si Pekín envía ayuda militar a Irán

AFP

El pasado fin de semana, el diario The New York Times citó a funcionarios estadounidenses que apuntaron que los servicios de inteligencia de su país sugirieron que Pekín ya habría enviado a Teherán un cargamento de misiles.

El portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, señaló en rueda de prensa que esa información es “totalmente inventada”.

“Si Estados Unidos insiste en usar esto como excusa para imponer más aranceles a China, China indudablemente tomará contramedidas firmes”, declaró Guo.

China es un socio económico clave de Irán al ser su principal comprador de petróleo.

Sin embargo, no tienen ningún pacto militar formal y muchos analistas afirman que Pekín ve esa relación como algo meramente transaccional.

China también guarda fuertes lazos con países del Golfo y ha criticado los ataques de Teherán contra ellos en el marco de la actual guerra.