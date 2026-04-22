Citi descarta remanente de Banxico para aliviar finanzas públicas

La apreciación del peso a finales de 2025 reduciría la probabilidad de que el Banco de México entregue un remanente de operaciones al gobierno federal en 2026, advirtió Citi

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

Sin embargo, el monto quedó muy por debajo del estimado de analistas de Banamex, quienes proyectaban un remanente de 109.4 mil millones de pesos, considerando la depreciación cambiaria registrada meses antes.

El monto restante se canaliza al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) o se utiliza para incrementar activos que fortalezcan la posición financiera del gobierno federal.

Los movimientos esperados en el tipo de cambio, agregó Ruíz, también tendrán un impacto en las finanzas públicas.

Revisión del T-MEC marcará la recuperación económica en 2026

En este contexto, consideró que la inversión difícilmente mostrará una recuperación clara antes del cuarto trimestre, debido a que las decisiones empresariales toman tiempo, aun cuando el panorama mejore.