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Finanzasdomingo, 22 de marzo de 2026

Claro, de América Móvil, acepta comprar a la brasileña Desktop por 753 millones de dólares

El acuerdo requiere la aprobación del regulador antimonopolio brasileño CADE y del regulador de telecomunicaciones Anatel

Reuters

El precio de las acciones representa una prima de 44.5 por ciento sobre el precio de cierre del viernes de Desktop, que fue de 14.40 reales.

El acuerdo requiere la aprobación del regulador antimonopolio brasileño CADE y del regulador de telecomunicaciones Anatel.

Tras la transacción, Claro, lanzará una oferta pública de adquisición por las acciones restantes de Desktop a un precio no inferior al precio de adquisición por acción.

Desktop se especializa en servicios de internet por fibra óptica.

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