Con acuerdo comercial México-Unión Europea bajarán tarifas y simplificará trámites aduaneros: embajador Francisco André

Adelantó el embajador de la UE, Francisco André, que 450 millones de personas esperan en sus mesas más aguacate, más chocolate, más café y naranjas de México

Bertha Becerra / El Sol de México

El embajador de la delegación de la Unión Europea en México, Francisco André, afirmó que el acuerdo comercial, que se firmará en pocas semanas y está vigente desde el año 2000, cambiará mucho.

El diplomático europeo dijo que se busca que aumente el comercio y las exportaciones de México hacia la Unión Europea (UE).

También contribuir para el objetivo de incrementar lo que es la actividad económica de este país

Del objetivo del foro, subrayó, es explicar todo ese esfuerzo de negociación para llegar a una firma y que se traduzca en resultados tangibles para los exportadores.

“Es necesario informar en qué condiciones, qué facilidades y obstáculos se tienen para exportar más hacia la UE”, mencionó.

Unión Europea, segundo destino de exportaciones mexicanas

En el curso de su intervención, el embajador André dijo que la UE hoy no es só lo el primer importador mundial de productos alimentarios, sino que es el segundo destino de las exportaciones de México.

Adelantó: “El acuerdo va a cambiar mucho. Va a traer más oportunidades y perspectivas distintas. La cantidad de oportunidades, bajar las tarifas, terminar con las cuotas y revisar la gran mayoria de productos que todavía no están bajo el acuerdo actual”.

Por otra parte, añadió, también habrá simplificación en los trámites de aduanas con el fin de ayudar a los exportadores mexicanos.

Resaltó la importancia de la protección de los productos emblemáticos mexicanos: “se habla de tradición, excelencia y calidad que son muy apreciados en la UE”, dijo..

Agradeció a las Secretarías de Agricultura y de Economía su apoyo, así como al Consejo Nacional Agropecuario en estos once años de negociaciones.

“Al final de la negociación que lleva once años y poquitos meses logramos alcanzar un acuerdo, resultado claro de voluntad de ambas partes”, apuntó.

Aseguró: “Queremos caminar en el mismo rumbo y la misma dirección. Nosotros en la UE estamos interesados, con las puertas abiertas y los teléfonos conectados para ayudar a cualquier productor a aumentar sus exportaciones a la UE”.