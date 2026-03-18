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Finanzasmiércoles, 18 de marzo de 2026

Condusef alerta por sobreendeudamiento en hogares mexicanos 

La cartera vencida en crédito al consumo creció más de 12% en términos nominales en 2025 

Rubén Romero / El Sol de México

Es decir, un mayor número de personas tiene dificultades para cumplir con sus pagos, expuso el funcionario.

“El crédito no es dinero adicional y muchas personas no conocen su capacidad real de endeudamiento”, dijo.

Rosado señaló que una parte del problema proviene del crédito otorgado fuera del sistema financiero regulado.

En ese segmento, destacó el crecimiento de esquemas como “compra ahora y paga después”, los cuales no están bajo supervisión directa de las autoridades financieras.

Por otra parte, el titular de la Condusef reiteró que el uso de productos financieros formales es clave para ampliar el acceso al crédito.

“Si las operaciones se realizan a través de cuentas bancarias, se genera trazabilidad que permite a las instituciones evaluar riesgos y otorgar financiamiento”, explicó.

Fraudes rumbo al Mundial

“Si ves algo que parece una ganga, seguramente es una trampa”, advirtió.

El funcionario recomendó evitar enlaces sospechosos, verificar siempre las plataformas y desconfiar de ofertas demasiado atractivas.

“En internet hay que hacer tres cosas: desconfiar, desconfiar y volver a desconfiar”, enfatizó.

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Ruben Romero
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