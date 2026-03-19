Conflicto en Irán amenaza al sector agroalimentario
Juan Carlos Anaya, director del GCMA, recordó que el gobierno otorgó un estímulo al diésel, pero señaló que el riesgo está en cuánto tiempo se extienda la guerra en Medio Oriente
Juan Luis Ramos / El Sol de México
Con respecto a la próxima revisión del T-MEC, Anaya señaló que la principal demanda del sector agroalimentario es que se mantenga el arancel cero para los productos.
Lector, melómano y viajero. Soy reportero de Finanzas y Negocios en El Sol de México, con una trayectoria de 17 años en medios.