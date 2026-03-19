El conflicto en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz es la principal amenaza para el sector agroalimentario, debido a su presión sobre los precios del petróleo y sus derivados.

Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), refirió que el alza en los precios de los combustibles tiene un efecto directo sobre el transporte de productos y su valor de venta al consumidor.

En febrero, la inflación repuntó en México a 4.02 por ciento en febrero, su peor nivel en ocho meses, presionada principalmente por algunos alimentos como el limón, jitomate, papa y otros y tubérculos.

Anaya apuntó que esto tuvo que ver con temas como el clima, sobre todo en el noroeste, así como la inseguridad que se desató a finales de mes en varios estados del país por la captura y muerte de Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ahora, los precios de los productos alimentarios dependerán de cuánto tiempo se extienda el conflicto y su presión sobre el combustible y los fertilizantes.

"Yo no veo un impacto como en la guerra de Ucrania, que son países productores de granos lo que elevó los precios, aquí es un tema más energético y dependerá de cuánto se extienda el conflicto", comentó el especialista.

Anaya dijo que durante los días que hubo incrementos en el precio del diésel no se tiene registro de un alza considerable en los alimentos, además subrayó que el gobierno tomó medidas al respecto.

El pasado viernes, la Secretaria de Hacienda otorgó un estímulo fiscal de 35.21 por ciento al diésel, lo que equivale a 2.59 pesos por litro, esto ante el incremento que tuvo el combustible hasta llegar cerca de los 28 pesos por litro en promedio, lo que era una amenaza a un alza en los productos de la canasta básica.