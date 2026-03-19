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Finanzasjueves, 19 de marzo de 2026

Conflicto en Irán amenaza al sector agroalimentario

Juan Carlos Anaya, director del GCMA, recordó que el gobierno otorgó un estímulo al diésel, pero señaló que el riesgo está en cuánto tiempo se extienda la guerra en Medio Oriente

Juan Luis Ramos / El Sol de México

Con respecto a la próxima revisión del T-MEC, Anaya señaló que la principal demanda del sector agroalimentario es que se mantenga el arancel cero para los productos.

Lector, melómano y viajero. Soy reportero de Finanzas y Negocios en El Sol de México, con una trayectoria de 17 años en medios.

Juan Luis Ramos
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