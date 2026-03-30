Conflicto en Medio Oriente amenaza a 135 millones de viajes globales: WTC

La región desempeña un papel vital en los viajes globales, concentrando cerca del 14% del tráfico aéreo global

Juan Luis Ramos / El Sol de México

Según el organismo, 116 millones de viajes fuera de la región de Medio Oriente serían afectados en 2026, debido a la reducción de la capacidad de vuelos y las restricciones del espacio aéreo.

El WTTC advirtió que este conflicto genera impactos directos e indirectos que afectan la conectividad aérea, la caída de visitantes internacionales, el incremento en el precio de los combustibles y un alza en el costo de los pasajes aéreos.

Gloria Guevara, presidenta y CEO del WTTC, señaló que el panorama en Medio Oriente no solo afecta a la aviación, sino también a otros sectores, como el transporte marítimo, donde ocurre una situación similar.