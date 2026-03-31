El WTI y el Brent superan los 100 dólares el barril, un nivel que ha impactado en los precios de la gasolina y el diésel en México

Juan Luis Ramos / El Sol de México

Además, el WTI cerró por encima de 100 dólares por barril por primera vez desde el 20 de julio de 2022, cuando su precio se mantuvo elevado debido a la guerra entre Rusia y Ucrania.

En tanto, el crudo Brent cerró la jornada cotizando en 113.82 dólares por barril, con lo que, desde que inició el conflicto en Medio Oriente suma un aumento de 57.04 por ciento.

Esta situación ha elevado los precios de los combustibles. En México, el diésel se vendió este lunes en un promedio de 28.76 pesos por litro, 2.39 pesos más que cuando comenzó el conflicto, según datos de PETROIntelligence.

La gasolina Premium, en tanto, ha aumentado en 2.25 pesos para venderse en 27.94 pesos por litro, de acuerdo con el seguimiento diario de la consultora.

La jefa del Ejecutivo federal también descartó que haya afectaciones en el país por las pérdidas que el peso ha tenido frente al dólar en los últimos días.

El peso mexicano arrancó la semana cotizando arriba de los 18 pesos por dólar por segunda sesión consecutiva.

Datos del Banxico señalan que al cierre de la sesión la moneda nacional se ubicó en 18.12 unidades por dólar, el mismo nivel que el viernes pasado.

“Si ya llegara a una situación muy diferente, pues entonces podríamos alarmarnos. Pero en términos, digamos, de la macroeconomía y de la situación monetaria del país, está bien, no hay ningún problema”, concluyó Sheinbaum.