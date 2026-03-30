A través del programa Stopover, la aerolínea Copa Airlines junto con el gobierno quieren atraer a más visitantes

Juan Luis Ramos / El Sol de México

La vocera señaló que aunque México ya se ubica dentro del top 10 de mercados emisores de pasajeros que utilizan el programa Stopover, al posicionarse actualmente entre el sexto y séptimo lugar, todavía existe una amplia oportunidad para crecer.

“El potencial de México es muy grande, sobre todo por la conectividad que podemos ofrecer. Puedes venir a Panamá y combinarlo con el Caribe o con Sudamérica, y eso abre muchas posibilidades”, explicó.

El programa Stopover se ha convertido en uno de los productos más dinámicos de la compañía. En 2024, más de 200 mil pasajeros hicieron uso de este esquema, lo que representó un crecimiento de entre 20 y 25 por ciento anual. Para 2025, la meta es alcanzar los 240 mil viajeros.

Aunque esta cifra representa una proporción pequeña frente a los cerca de 20 millones de pasajeros totales que transporta la aerolínea, su impacto es relevante para el país centroamericano, ya que entre siete y ocho por ciento de los turistas que recibe Panamá llegan a través de dicho programa.

“Son pasajeros que probablemente no hubieran venido a Panamá si no existiera esta opción. Es como tener dos destinos por el precio de uno”, destacó.

Para detonar este potencial, la aerolínea prepara una serie de acciones específicas en el mercado mexicano, entre ellas una caravana de promoción junto con autoridades turísticas y empresas privadas panameñas, que visitará agencias de viajes para explicar el producto y sus beneficios.

La cercanía geográfica y la ausencia de visa para muchos viajeros representan ventajas competitivas de Panamá frente a otros destinos

“Panamá está preparado para recibir más turismo de México, con infraestructura, conectividad y oferta hotelera suficiente, pero necesitamos comunicar mejor esas ventajas”, apuntó.

Resaltó que la cercanía geográfica, con vuelos relativamente cortos de cuatro horas entre las capitales de ambos países, y el hecho de que Panamá no exige visa a muchos viajeros, representan ventajas competitivas frente a otros destinos.

Asimismo, de cara a la Copa del Mundo, la aerolínea lanzó una campaña que busca capitalizar el flujo de viajeros que se trasladarán a las sedes del torneo.

“Estamos promoviendo que quienes viajen al Mundial aprovechen para conocer también Panamá, ya sea a la ida o al regreso. Es una oportunidad natural para impulsar el stopover”, indicó.

Cobra relevancia

Para la ministra de Turismo de Panamá, Gloria de León, el mercado mexicano ha cobrado relevancia y será clave en la meta de elevar la llegada de visitantes al país centroamericano en los próximos años.

“México empieza a ser uno de nuestros principales mercados”, afirmó la funcionaria, al destacar que el viajero mexicano no sólo recorre su propio país, sino que también busca nuevas experiencias en el extranjero.

En 2025, el mercado mexicano fue el cuarto más relevante para Panamá con cerca de 90 mil visitantes, es decir, cuatro por ciento del turismo internacional que llegó a ese país no sólo de tránsito, de acuerdo con datos de la Autoridad de Turismo de ese país.

El turismo se ha consolidado como un motor económico para Panamá. En 2025 aportó 8.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), con la llegada de más de tres millones de visitantes, un crecimiento frente a los 2.7 millones registrados un año antes.

La ministra subrayó que este organismo ha permitido mantener un mensaje consistente, fortalecer la presencia digital y establecer alianzas con aerolíneas, lo que ha sido clave para posicionar a Panamá como destino.

“Un país no se posiciona cambiando la estrategia cada cinco años. La consistencia ha sido fundamental”, sostuvo.

Con un presupuesto anual cercano a 20 millones de dólares —que en 2025 se elevó a 30 millones—, Panamá ha apostado por la eficiencia del gasto en promoción, priorizando acciones medibles y segmentadas.

La conectividad aérea ha sido otro factor determinante. Panamá cuenta con vuelos a más de 90 destinos y ha reforzado su presencia en México con la operación de Copa Airlines y el regreso de Aeroméxico, lo que ha impulsado el flujo de viajeros y el posicionamiento del destino.

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En términos de infraestructura, la Ciudad de Panamá dispone de más de 19 mil habitaciones de hotel registradas, a las que se suma una creciente oferta de hospedaje a través de plataformas como Airbnb, que suman entre 14 mil y 15 mil alojamientos y que han representado un reto regulatorio para las autoridades.

El Mundial será una prueba clave para medir el alcance de esta estrategia y la capacidad del país para transformar conexiones aéreas en visitantes reales.