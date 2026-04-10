elsoldemexico
Finanzasviernes, 10 de abril de 2026

Coparmex CDMX crea comisión para impulsar la economía creativa y tecnológica

De acuerdo con el organismo, en la capital, este sector genera más de 207 mil empleos y aporta más de 105 mil millones de pesos

Rubén Romero / El Sol de México

En la Ciudad de México, esta actividad aporta alrededor de 105 mil 976 millones de pesos y genera más de 207 mil 758 empleos, lo que refleja un ecosistema con peso económico y capacidad de expansión.

Adal Ortiz Ávalos, presidente del organismo empresarial, afirmó que el cambio en la estructura económica obliga a replantear la forma en que se construye valor en la ciudad.

Añadió que la Ciudad de México tiene condiciones para consolidarse como un hub de industrias creativas, debido a su tamaño, dinamismo económico y concentración de talento.

Ortiz advirtió que uno de los principales retos será traducir la adopción tecnológica en productividad.

Como parte del evento, se presentó “El Grillo”, un proyecto que integra narrativa, tecnología y experiencias inmersivas, y que fue señalado como ejemplo del potencial de la industria creativa en México.

Reportero de finanzas sobre historias donde la iniciativa privada, empresas y tecnología conectan con la vida cotidiana

Ruben Romero
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

Omar Reyes Colmenares UIF Unidad de Inteligencia Financiera-45
FINANZAS

Vamos contra el crimen organizado: UIF

Omar Reyes Colmenares, titular del organismo, aseguró que el objetivo central del bloqueo de cuentas bancarias es inmovilizar recursos ilícitos y evitar que continúen circulando en el sistema financiero

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Luis Carriles

Aguas profundas / No hay que temerle al fracking

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / El secuestro que apareció después de la herencia

image
Saúl Monreal Ávila

Dos guerras, ¿Y la ONU?

gerson 2 - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Gerson Hernández Mecalco

La misión a la luna en la prensa

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES