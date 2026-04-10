Coparmex CDMX crea comisión para impulsar la economía creativa y tecnológica

De acuerdo con el organismo, en la capital, este sector genera más de 207 mil empleos y aporta más de 105 mil millones de pesos

Rubén Romero / El Sol de México

En la Ciudad de México, esta actividad aporta alrededor de 105 mil 976 millones de pesos y genera más de 207 mil 758 empleos, lo que refleja un ecosistema con peso económico y capacidad de expansión.

Adal Ortiz Ávalos, presidente del organismo empresarial, afirmó que el cambio en la estructura económica obliga a replantear la forma en que se construye valor en la ciudad.

Añadió que la Ciudad de México tiene condiciones para consolidarse como un hub de industrias creativas, debido a su tamaño, dinamismo económico y concentración de talento.

Ortiz advirtió que uno de los principales retos será traducir la adopción tecnológica en productividad.

Como parte del evento, se presentó “El Grillo”, un proyecto que integra narrativa, tecnología y experiencias inmersivas, y que fue señalado como ejemplo del potencial de la industria creativa en México.