Finanzasjueves, 16 de abril de 2026
Costa de Oaxaca rebasa los 700 mdp en derrama turística durante Semana Santa y Pascua
Bahías de Huatulco y Puerto Escondido registraron la llegada de 132 mil 631 turistas, posicionando a estas playas como principales polos turísticos del país
Luis Ramírez / Corresponsal
La región de la Costa de Oaxaca concentra algunos de los destinos de sol y playa más importantes del sur de México, lo que contribuye de manera significativa a la economía estatal y al posicionamiento turístico a nivel nacional.