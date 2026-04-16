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Finanzasjueves, 16 de abril de 2026

Costa de Oaxaca rebasa los 700 mdp en derrama turística durante Semana Santa y Pascua

Bahías de Huatulco y Puerto Escondido registraron la llegada de 132 mil 631 turistas, posicionando a estas playas como principales polos turísticos del país

Luis Ramírez / Corresponsal

La región de la Costa de Oaxaca concentra algunos de los destinos de sol y playa más importantes del sur de México, lo que contribuye de manera significativa a la economía estatal y al posicionamiento turístico a nivel nacional.

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