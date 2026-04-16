Bahías de Huatulco recibió 60 mil 438 visitantes durante las vacaciones de Semana Santa y Pascua. / Foto: Gobierno de Oaxaca

OAXACA.- La Secretaría de Turismo de Oaxaca (Sectur) informó que los principales destinos de la costa del estado superaron los 700 millones de pesos en derrama económica durante la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua, impulsados por una alta afluencia de visitantes nacionales e internacionales.

De acuerdo con la dependencia, del 30 de marzo al 12 de abril se registró la llegada de 132 mil 631 turistas a destinos como Bahías de Huatulco y Puerto Escondido, que se consolidaron como los sitios preferidos para vacacionar en este periodo.

En Bahías de Huatulco se reportó una ocupación hotelera promedio de 80.42 por ciento y una derrama económica de 544 millones de pesos, lo que representa 40 millones más en comparación con 2025. Este destino recibió 60 mil 438 visitantes, es decir, 2 mil 493 turistas adicionales respecto al año anterior.

Por su parte, Puerto Escondido alcanzó una ocupación hotelera de 62.47 por ciento, con una derrama económica de 160 millones de pesos, 19 millones más que en 2025. En este destino se contabilizaron 72 mil 193 visitantes, lo que significó un incremento de 7 mil 174 personas en comparación anual.

La Sectur destacó que estos resultados reflejan la relevancia de la costa oaxaqueña como uno de los principales polos turísticos del país, debido a su oferta de playas, biodiversidad, infraestructura hotelera y conectividad aérea.