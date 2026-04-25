Los desarrolladores pueden reducir costos a la mitad y generar ganancias por 22 mil mdd, de acuerdo con Morgan Stanley

Reuters

Sin embargo, añadió, es poco probable que las ganancias se distribuyan de manera uniforme en todo el ecosistema de los videojuegos.

.El desarrollo de videojuegos, que suele ser costoso y requiere mucha mano de obra, podría volverse más eficiente a medida que la IA permita equipos más pequeños y mejoras posteriores al lanzamiento más rápidas, añadió Morgan Stanley.

“Vemos valor en la concentración en plataformas a gran escala y en el descubrimiento, particularmente entre empresas con datos propios, propiedad intelectual y operaciones en vivo”, dijo la correduría.

“Los mayores beneficiarios podrían ser aquellos que controlan la distribución, los datos y la participación.”

Por el contrario, empresas con franquicias más débiles, como Playtika y Netmarble, podrían enfrentarse a una mayor presión a medida que la IA reduzca el coste de creación de juegos de tamaño medio, lo que invita a una mayor competencia.

“Los motores de videojuegos como Unity y Unreal Engine se enfrentan a un resultado más binario: adaptarse o ser superados”, afirmó la firma de corretaje.

Más allá del ahorro de costes, la IA podría aumentar los ingresos al mantener los juegos interesantes durante más tiempo, impulsando el gasto en contenido adicional, compras dentro del juego y suscripciones.