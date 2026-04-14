Crisis globales reafirman apuesta del Gobierno por la soberanía energética

Las titulares de Sener y Semarnat coincidieron en que la autosuficiencia energética dejó de ser una aspiración para convertirse en una necesidad

Juan Luis Ramos / El Sol de México

En este contexto, la autosuficiencia energética dejó de ser una aspiración para convertirse en una necesidad estratégica, coincidieron las funcionarias durante la primera Feria de Energía e Innovación.

De esta manera, la apuesta del gobierno mexicano es clara: avanzar hacia la autosuficiencia energética, pero no sólo en términos de producción, sino también de capacidades tecnológicas propias.

La modernización de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), añadió la funcionaria, es uno de los pilares de esta estrategia.

En paralelo, el impulso a nuevas tecnologías energéticas busca disminuir la dependencia de insumos importados.

Este enfoque refleja una lección clave de los conflictos internacionales: la soberanía energética no puede sostenerse sin soberanía tecnológica, según las autoridades.

La funcionaria refirió que en el ámbito de los hidrocarburos, la estrategia incorpora innovación para maximizar el aprovechamiento interno.

González reconoció que la autosuficiencia no está reñida con la transición energética. Por el contrario, ambas convergen en la necesidad de diversificar fuentes, reducir emisiones y fortalecer la resiliencia del sistema.

Al respecto, la titular de Semarnat apuntó que la meta de incrementar la participación de energías limpias se acompaña de inversiones en almacenamiento, un componente que será determinante para el futuro del sector.

Pero esa autosuficiencia, insistieron las funcionarias, debe construirse con soberanía, es decir, con control público, planeación de largo plazo y desarrollo tecnológico nacional.

Así, entre tensiones geopolíticas y disrupciones en los mercados globales, México redefine su política energética con una premisa central: garantizar energía suficiente, limpia y accesible, pero sobre todo, con soberanía.