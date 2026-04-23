Datos del regulador señalan que apenas 30.2 millones de números han completado dicho registro a poco más de dos meses de que venza el plazo

Juan Luis Ramos / El Sol de México

Como parte de la publicación del Reporte de Datos del Sector de Telecomunicaciones, el organismo señaló que dicha cifra implica un crecimiento de 1.37 por ciento en comparación con el trimestre previo.

“De acuerdo con la normatividad vigente, se considera como línea activa aquella que registró un tráfico de voz durante el trimestre informado”, detalló el regulador.

Según el reporte, los concesionarios con mayor cantidad de líneas activas son Telcel, con 57.9 por ciento del total, seguida de AT&T, con 16.4 por ciento.

Movistar, nombre comercial de la empresa española Telefónica, que recientemente anunció la venta de su negocio en México, cuenta con poco más de 14 por ciento del total de las líneas en el país.

En cuarto lugar se ubicó Bait, la firma de telecomunicaciones de Grupo Walmart, con siete por ciento de las líneas activas.

La CRT añadió que hay otros 23 concesionarios, principalmente Operadores Móviles Virtuales (OMV), tiene en conjunto 6.6 millones de líneas, es decir, 4.5 por ciento del total.

El pasado lunes, el organismo informó que, a poco más de dos meses de que venza el plazo para vincular las líneas de telefonía celular al nombre y Clave Única de Registro de Población (CURP), apenas 30.2 millones de números han completado dicho registro.