Finanzasviernes, 27 de marzo de 2026
Data / ¿Cuánto nos falta para tener un sistema de salud de primera?
Se reportan carencias en hospitales del sistema IMSS-Bienestar
Redacción / El Sol De México
Se reportan carencias en hospitales del sistema IMSS-Bienestar
Redacción / El Sol De México
México se coloca lejos de un Sistema de salud digno de las economías más avanzadas. Este ranking se prepara a partir de un análisis estadístico de la calidad general de la infraestructura médica, las competencias de los profesionales de la salud, el costo, la calidad y disponibilidad de medicamentos y la preparación del gobierno.