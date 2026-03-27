Data / ¿Cuánto nos falta para tener un sistema de salud de primera?

La OCDE revisó al alza la previsión de crecimiento económico de México para 2026, elevándola a 1.3%, impulsada por mejores expectativas en Estados Unidos pese al impacto de la guerra

La guerra de EU e Israel contra Irán ha disparado los precios del petróleo y agravado el temor a la inflación por la falta de acuerdos para finalizar la ofensiva

La nueva aerolínea Grupo Más Vuelos busca aumentar los viajes aéreos a precios bajos como también la conectividad en el extranjero

Este jueves 26 de marzo, trabajadores de la planta de Nissan en Morelos ensamblaron la última unidad que se producirá en el estado, previo a su cierre definitivo

La operación tuvo una demanda de 1.36 veces el monto ofertado; los recursos se destinarán a infraestructura en sectores estratégicos del país

Las bolsas asiáticas también registraron leves bajas después de que Trump ampliara el plazo para que Irán reabra el estrecho de Ormuz

La empresa mexicana instaló paneles solares en su edificio corporativo de la capital con el que cubrirá 96% de su demanda eléctrica

México se coloca lejos de un Sistema de salud digno de las economías más avanzadas. Este ranking se prepara a partir de un análisis estadístico de la calidad general de la infraestructura médica, las competencias de los profesionales de la salud, el costo, la calidad y disponibilidad de medicamentos y la preparación del gobierno.