Data / El mezcal crece, pero produce 50 veces menos que el tequila

Finanzasjueves, 20 de agosto de 2026Data / El mezcal crece, pero produce 50 veces menos que el tequilaDe 2016 a 2025 el tequila pasó de 272 a 583 millones de litros (+114%)Redacción / El Sol De MéxicoMezcalLa DataTequilaNOTAS RELACIONADASCULTURALa resaca del tequila: el costo forestal de decir saludFINANZASImportaciones de azúcar mexicana a EU crecerán 200% en el ciclo 2026-2027FINANZASDía Nacional del Tequila se conmemorará por primera vez este 24 de julioMás NoticiasNewsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete Gratis