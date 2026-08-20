Finanzasjueves, 20 de agosto de 2026

Data / El mezcal crece, pero produce 50 veces menos que el tequila

De 2016 a 2025 el tequila pasó de 272 a 583 millones de litros (+114%)

Redacción / El Sol De México

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