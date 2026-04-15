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Finanzasmiércoles, 15 de abril de 2026

Data / Falsificadores ponen al billete de 100 pesos en la mira

En México, la falsificación del billete de 100 pesos ha experimentado un incremento alarmante con un crecimiento superior al 200% registrado en 2025

Redacción / El Sol De México

El año pasado, el billete de 500 pesos se mantuvo como el más falsificado, pero el de 100 pesos volvió a despertar el interés de quienes incurren en este delito, pues las piezas falsas detectadas aumentó más de tres veces.

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