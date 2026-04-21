De campeón de natación a Apple: quién es John Ternus el nuevo CEO de la empresa

Ternus asumirá el mando de Apple, a partir del próximo 1 de septiembre en sustitución de Tim Cook

Daniel Montes de Oca

Ternus se convirtió en el favorito para el cargo el año pasado, después de que el jefe de operaciones Jeff Williams, dejara la compañía.

Un perfil Apple

Nacido en California en 1975, John Ternus es licenciado en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Pensilvania, y trabajó como ingeniero mecánico en Virtual Research Systems.

Al respecto, Apple destacó que Ternus es uno de los responsables de la gran popularidad de las famosas Mac.

Campeón de natación

Visionario

Tim Cook, quien dejará el liderazgo de Apple en septiembre próximo, calificó a Ternus como un “visionario”.

Con su nombramiento, Apple reforzó su tradición de promover el talento interno tras la etapa de Cook.