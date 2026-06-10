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Finanzasmiércoles, 10 de junio de 2026

De SAT Móvil a IMSS Digital: aplicaciones a las que puedes perder el acceso si no registras tu línea

El 30 de junio es la fecha límite para registrar la línea telefónica; la CRT señala que desde el 1 de julio te suspenderán el servicio si no lo haces

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Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Me van a quitar mi número si no registro mi línea?

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Alma Rosa Hidalgo
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