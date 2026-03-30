Declaración anual 2026: quiénes deben presentarla y fecha límite para hacerlo

La fecha límite para presentar la declaración anual depende del régimen fiscal con el que la persona física o moral se registró ante el SAT

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Cuál es la fecha límite para presentar la Declaración Anual 2026?

Este 2026, la fecha límite para presentar la Declaración Anual 2025 es la siguiente:

¿Todas las personas físicas están obligadas a presentar una Declaración Anual?

El SAT indica que las personas obligadas a presentar una Declaración Anual son quienes percibieron ingresos por salarios bajo alguno de los siguientes supuestos:

Por el contrario, las personas que no deben presentar Declaración Anual son las siguientes: