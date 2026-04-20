Demandan a Trump para bloquear perforación en aguas profundas del Golfo de México

Grupos ambientalistas advierten que las probabilidad de que ocurra un incidente de pérdida de control del pozo es entre seis y siete veces mayor a los estándares normales

EFE

Los grupos aseguran que BP no logró demostrar que posee la experiencia, los conocimientos técnicos y el equipo certificado necesarios para realizar perforaciones seguras bajo las condiciones extremas del emplazamiento de Kaskida.

BP espera extraer 80 mil barriles de petróleo diarios de este proyecto a partir de 2029.

Brettny Hardy, abogada principal de Earthjustice, dijo en el comunicado que la aprobación del proyecto de BP "establece un estándar peligrosamente bajo para las compañías de petróleo y gas que desean perforar" en las aguas públicas del país.

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"Nos veremos las caras con la administración Trump en los tribunales debido a su aprobación ilegal e insultante del proyecto Kaskida", añadió.