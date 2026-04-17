Derrame en el Golfo de México fue ocasionado por la baja inversión que tiene Pemex, advierten especialistas

Los recursos que la petrolera destino a obras y mantenimiento se desplomaron 78% en el primer bimestre

Juan Luis Ramos / El Sol de México

Sólo en el primer bimestre del año, último dato disponible, la inversión física de Pemex fue de 20 mil 971 millones de pesos, monto 78 por ciento menor respecto al mismo periodo de 2025, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda.

Las Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas señalan además que, el año pasado, la inversión física de la petrolera fue 34.3 por ciento menor en comparación con 2024, con lo que hiló tres años a la baja.

Para Francisco Barnés, este incidente "definitivamente" tuvo que ver con esta baja en los recursos que la empresa estatal destina a obras y mantenimiento.

"No es un tema de ahora, es un problema acumulado desde hace ocho años. El presupuesto de inversión de Pemex ha venido a la baja desde entonces", dijo a El Sol de México el ex subsecretario de Energía.

Barnés consideró que las últimas dos administraciones han acabado con los programas de mantenimiento preventivo de la petrolera.

En la administración pasada se le dio mucho menos apoyo al mantenimiento, y se nota, si uno visita los centros de procesamiento de gas, por ejemplo, que antes estaban impecables, ahora están oxidados. Se nota el abandono que lleva acumulado varios años

Marcial Díaz, consultor del sector energético, añadió que esta baja en la inversión física de Pemex, que incluye obras de mantenimiento, es "un recorte profundo en el corazón operativo de la empresa".

"Cuando Pemex deja de invertir en infraestructura, mantenimiento y seguridad, no hay magia que sostenga la operación", apuntó.

El experto señaló que los últimos meses han estado marcados por incidentes, fallas y eventos operativos en instalaciones de la empresa.

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En el último mes, se han reportados dos incendios en la refinería de Dos Bocas, Tabasco, y uno en la de Tula, en Hidalgo. Asimismo, el pasado 12 de abril se registró un derrame de diésel en la refinería Deer Park, en Texas.

"En la industria energética hay una regla no escrita pero ampliamente conocida: lo que no se mantiene, falla. Y lo que falla en petróleo, explota", concluyó Díaz.