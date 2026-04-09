Tras el anuncio de la posible negociación, las acciones de Brown-Forman, fabricante de Jack Daniel’s se disparaban 13%

Reuters

La propuesta del propietario de marcas como el bourbon Buffalo Trace y el whisky de canela Fireball se conoce cuando Brown-Forman también conversa con la francesa Pernod Ricard para una posible fusión.

Las acciones de Brown-Forman, que tiene una capitalización bursátil de 12 mil 400 millones de dólares, se disparaban 13 por ciento.

La creciente concienciación sobre la salud y el uso de medicamentos para adelgazar también han animado a los consumidores a optar por alternativas sin alcohol y bebidas energéticas.

Los consumidores más jóvenes, en particular la Generación Z, también están dejando de lado la cerveza y las bebidas espirituosas en algunos mercados.

Sazerac no quiso hacer comentarios, mientras que Brown-Forman no respondió de inmediato a una solicitud de Reuters.

Sazerac, que también embotella Corazón Tequila y Svedka Vodka, compró marcas como Southern Comfort y Tuaca a Brown-Forman en 2016.