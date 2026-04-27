Día del Niño dejará derrama económica de 37 mil 500 millones de pesos

La Concanaco afirmó que los sectores más favorecidos serán jugueterías, restaurantes, tiendas de ropa, dulcerías, así como cines, parques y otros espacios de recreación

Rubén Romero / El Sol de México

Los sectores más favorecidos serán jugueterías, restaurantes, tiendas de ropa, dulcerías, comercios de electrónicos, así como cines, parques y otros espacios de recreación familiar.

Agregó que cada gasto en regalos, comida o entretenimiento contribuye a sostener a empresas que generan empleo y actividad económica en colonias y comunidades.

El organismo empresarial destacó que el impacto se distribuye en mercados, plazas comerciales, corredores turísticos y establecimientos de barrio, donde los negocios dependen en gran medida del consumo cotidiano.

Esto convierte al Día del Niño en una de las fechas con mayor impacto para el comercio interno, al combinar gasto en productos, alimentos, servicios y experiencias.

Ante este escenario, la Confederación hizo un llamado a las familias a realizar sus compras en establecimientos formales, ya que esto fortalece la economía local y contribuye a la permanencia de los negocios.

“Cuando una familia compra en un negocio formal, local o familiar, no solo adquiere un producto: protege empleos, fortalece la economía de su comunidad y permite que más empresas mexicanas sigan creciendo”, afirmó De la Torre.