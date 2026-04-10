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Finanzasviernes, 10 de abril de 2026

Diésel se mantiene arriba del tope del gobierno

El combustible se comercializa en 28.73 pesos por litro en promedio a nivel nacional, por lo que la Secretaría de Hacienda aplazó para la tarde de este viernes la publicación del estímulo a los combustibles

Juan Luis Ramos / El Sol de México

Las estaciones de servicio del país venden este combustible en 28.73 pesos por litro en promedio, de acuerdo con el seguimiento diario que realiza la consultora PETROIntelligence

El precio del diésel se ha reducido en apenas seis centavos por litro desde que entró en vigor el acuerdo entre el gobierno y el sector privado, el pasado 1 de abril. 

Ante este ligero decremento del precio del diésel, la Secretaría de Hacienda aplazó la publicación del estímulo para los combustibles en el país para la siguiente semana. 

La dependencia respondió a este diario que se espera la publicación en la edición vespertina del DOF

Aunque se mantienen por debajo de los cien dólares, la cotización del WTI y del Brent acumulan alzas de 46.58 y 32.76 por ciento cada uno desde que comenzó el conflicto

Lector, melómano y viajero. Soy reportero de Finanzas y Negocios en El Sol de México, con una trayectoria de 17 años en medios.

Juan Luis Ramos
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