Directora de Petrobras viene a México en abril para analizar posible alianza con Pemex, informa Sheinbaum
“Me propuso que hicieramos una alianza, aún no lo hemos decidido”, declaró la mandataria federal este martes durante su conferencia matutina.
Perla Ramírez / El Sol de México
“Me propuso que hicieramos una alianza, aún no lo hemos decidido”, declaró la mandataria federal este martes durante su conferencia matutina.
El viernes pasado, el presidente brasileño declaró que había propuesto una alianza entre las empresas energéticas estatales Petrobras y Pemex para explorar yacimientos petrolíferos en el Golfo de México.
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