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Finanzaslunes, 23 de marzo de 2026

Dueño de OnlyFans, Leonid Radvinsky, muere a los 43 años por cáncer

La compañía indicó que el empresario “falleció en paz tras una larga batalla contra el cáncer”

Reuters

“Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo falleció en paz tras una larga batalla contra el cáncer”, declaró un portavoz de OnlyFans.

Además de Fenix, Radvinsky también dirigía Leo, un fondo de capital riesgo que fundó en 2009 y que se centra principalmente en inversiones en empresas tecnológicas.

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