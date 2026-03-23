El secretario de Economía destacó que México enfrenta 2026 con una perspectiva comercial “más optimista” que hace un año, bajo el inicio de las conversaciones para la revisión del T-MEC

Rubén Romero / El Sol de México

Mi pronóstico sería que vamos a lograr sobrevivir aguas procelosas y endurecimientos comerciales

Ebrard destacó que México enfrenta 2026 con una perspectiva comercial “más optimista” que hace un año, al resaltar el inicio de las conversaciones para la revisión del T-MEC.

Ebrard destacó que la semana pasada inició la primera ronda de conversaciones con Estados Unidos, lo que ya representa una señal favorable en medio de un escenario global incierto.

Si no quisieran renovar el tratado, ¿para qué hacemos conversaciones? Entonces eso es una señal importante proveniente de Estados Unidos

A la par, recordó que ya concluyó la negociación con la Unión Europea y que se espera la firma del acuerdo modernizado hacia finales de mayo, lo que abriría nuevas oportunidades para la industria mexicana y europea.

“Ya se terminó la negociación con la Unión Europea, estamos esperando que se firme a fines de mayo”, dijo.

También adelantó una próxima visita a India, país con el que México busca elevar el comercio bilateral, al considerar que todavía está por debajo de su potencial.

Reglas de origen y contenido nacional

Ebrard señaló que una de las prioridades para esta nueva etapa será perfeccionar las reglas de origen, a fin de que sean consistentes con los distintos acuerdos comerciales de México y fortalezcan la integración productiva.

En ese marco, consideró que el siguiente paso para la economía mexicana será elevar el contenido nacional en sectores donde el país ya es exitoso, especialmente en industrias exportadoras como la automotriz.

“Tenemos que aumentar el contenido nacional y trabajar con la inversión en México para lograr ese fin, para que podamos mantener nuestras capacidades de exportación y el crecimiento económico que el país necesita”, expuso.

“Nadie va a tener mejores condiciones que nosotros. Ese es el objetivo estratégico”, declaró.