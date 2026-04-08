Economía inicia investigación antidumping por importaciones de cartoncillo desde Europa

El proceso evaluará posibles medidas para frenar el daño económico y evitar un retroceso en producción, empleo y participación de mercado

Pablo Rodríguez

Como medida “la Secretaría podrá aplicar las cuotas compensatorias definitivas que, en su caso, se impongan sobre los productos que se hayan declarado a consumo hasta 90 días antes de la fecha de aplicación de las medidas provisionales”, según el DOF.

El documento especifica que la presencia de cartoncillo importado en condiciones de dumping provocó caídas como producción, ventas, empleo y utilización de la capacidad instalada.

En ese lapso, la producción nacional disminuyó cuatro por ciento, mientras que las ventas al mercado interno retrocedieron seis por ciento. A su vez, los ingresos por ventas cayeron 32 por ciento y las utilidades operativas se desplomaron 68 por ciento.

El documento advierte que los países investigados cuentan con una capacidad exportadora considerable frente al tamaño del mercado mexicano, lo que incrementa el riesgo de que continúen orientando sus envíos hacia México.