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Finanzasjueves, 26 de marzo de 2026

Economía lanza incentivos para renovar transporte pesado

El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que el programa forma parte del Plan México y busca acelerar la sustitución de unidades antiguas por vehículos más modernos y seguros

Rubén Romero / El Sol de México

Ebrard explicó que el programa forma parte del Plan México y busca acelerar la sustitución de unidades antiguas por vehículos más modernos y seguros, en un sector considerado estratégico para la economía nacional.

Además, Nacional Financiera destinará 250 millones de pesos para un fondo de garantías que facilite el acceso al crédito para transportistas.

El programa también incluye la creación de una norma obligatoria para vehículos pesados, nuevos, usados o importados, que establecerá requisitos en cinturones de seguridad, iluminación y visibilidad, con el fin de reducir riesgos en carretera.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, en México se registran alrededor de 30 mil accidentes al año que involucran este tipo de unidades.

El plan contempla además la actualización de precios de referencia para la importación de unidades y un mayor control para evitar la entrada de camiones usados que no cumplen con las mismas condiciones que los nacionales.

“El objetivo es que todas las unidades compitan bajo las mismas condiciones”, indicó Ebrard.

“Impulsamos una movilidad incluyente para garantizar bienestar social”, afirmó.

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Ruben Romero
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