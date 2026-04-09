Ecuador subirá los aranceles a Colombia del 50% al 100% y recrudece guerra comercial

Quito afirma que constata la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza con Bogotá

AFP y EFE

La tensión bilateral escaló con recientes reclamos de Colombia por un explosivo hallado en su territorio, tras un bombardeo militar en el lado ecuatoriano.

En medio de la crisis, Colombia suspendió la venta de electricidad a Ecuador y ambos países se impusieron aranceles recíprocos.