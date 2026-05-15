El AICM se alista para el Mundial con baños y salas remodelados al 100%; obras terminarán el 26 de mayo
Si bien hay un avance de 90 por ciento, los pasillos del aeropuerto aún lucen con maquinaria pesada, materiales de obra y con pasajeros arrastrando maletas por caminos improvisados
Juan Luis Ramos / El Sol de México
Faltan detalles en salas El AICM está en proceso de adquisición de dos equipos modelo 920CT de la empresa Rapiscan Systems, un equipo de analisis de rayos equis de alta veolocidad, ambos equipos ya se encuentran en pruebas con usuarios actualmente - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Una réplica gigante de la copa mundial recibe a los viajeros en el pasillo principal de la terminal 2 del AICM - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México El reordenamiento de locales comerciales permitió que algunas salas de espera tuvieran mayor espacio - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México El AICM endureción los operativos contra los transportes por aplicación, no se permite el abordaje de pasajeros dentro de las instalaciones del aeropuerto, solo decenso, en la imagen, un vehículo no autorizado es retirado con grúa - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Entre los filtros de seguridad también se encuentran binomios caninos de detección en areas de equipaje - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México En distintos puntos cercanos a las salas de espera se instalaron salas de lactancia - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Las zonas de migración y aduanas también están siendo modernizadas - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México El servicio de Aerotrén, transporte que traslada pasajeros entre las terminales 1 y 2, es gratuito y ya no se pide el boleto para poder acceder al servicio, cualquier usuario del aeropuerto puede ingresar a este transporte para facilitar la movilidad entre ambas terminales - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Andamios en los pasillos principales de la terminal 2 - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México En el pasillo principal de la terminal 1 siguen algunas grúas con personal que sigue con los trabajos en los acabados del techo - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Materiales de construcción a un costado de una sala de espera en la terminal 2 - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México En algunos pasillos se siguen alistando los útlmos detalles en acabados - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Algunos espacios ya han sido intervenidos con referencias mexicanas como parte del diseño que tendrá el aeropuerto para el mundial 2026 - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Los estacionamientos fueron renovados con pintura epóxica de alta durabilidad, las zonas y pisos se diferenciaron por colores para facilitar la ubicación - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Instalación de las nuevas bandas de equipaje con las que se pretende agilizar la operación y movilidad de los viajeros - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Capitán Arturo Flores Melgoza, Coordinador de la Remodelación de las Terminales 1 y 2 del AICM - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Panorama a medias En ambas terminales se han colocado réplicas de la copa mundial y balones gigantes con referencias de México - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Renovación de los estacionamientos con identificación por colores para una mayor ubicación de las zonas donde se resguardan los vehículos - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México A un costado de la zona de bandas de equipaje de la terminal 1 se colocó una rampa de madera temporal mientras se termina con la renovación permanente de la zona - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Bahía para abordar transportes por aplicación o taxis que no pertenecen a los permitidos al interior del AICM en la terminal 2 - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Bahía de abordaje de la terminal 1 para transporte por aplicación o taxis que no pertenecen al transporte consecionado por el AICM, las bahías se encuentran en la avenida al exterior de las instalaciones del aeropuerto - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Al interior y exterior de las instalaciones de las Terminales 1 y 2 se encuentran varios módulos para la renta de servicio de taxis y transporte concesionedos por el AICM, algunos mostradores se enceuntran desde la zona de bandas de equipaje - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México En los filtros de seguridad se ha implementado nueva tecnología y procesos para mejorar la experiencia de los usuarios y agilizar el tránsito - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Las nuevas bandas para equipaje instaladas en ambas terminales pretenden agilizar el tránsito de viajeros dentro del aeropuerto - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Instalación de nuevas bandas de equipaje para agilizar la movilidad de los usuarios del AICM - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Algunas salas de espera se ampliaron con la reubicación de algunos locales comerciales en la terminal 2 - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Andamios en los pasillos principales de la terminal 2 - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Algunos locales comerciales siguen en obras previo a la apertura de las nuevas tiendas y restaurantes que abriran, se prevé que estos ya estén en operación para el mundial - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México El acceso principal de la terminal 1 sigue en remodelación de paredes y techo, hasta el momento los usuarios deben ingresar caminando por la vía vehicular - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Trabajadores alistan los últimos detalles a unos días de que comience el mundial - Foto: Roberto Hernández/El Sol de México Laboran tres mil personas