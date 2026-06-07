El Mundial que se juega (y se pierde) en la caja del súper

A días de que México vuelva a convertirse en sede mundialista, el entusiasmo por la Copa convive con una economía que avanza a distintas velocidades. Mientras los boletos para algunos partidos superan varias decenas de miles de pesos y prometen una experiencia reservada para unos cuantos, millones de familias enfrentan el encarecimiento de alimentos, servicios y gastos cotidianos