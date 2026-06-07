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Finanzassábado, 6 de junio de 2026

El Mundial que se juega (y se pierde) en la caja del súper

A días de que México vuelva a convertirse en sede mundialista, el entusiasmo por la Copa convive con una economía que avanza a distintas velocidades. Mientras los boletos para algunos partidos superan varias decenas de miles de pesos y prometen una experiencia reservada para unos cuantos, millones de familias enfrentan el encarecimiento de alimentos, servicios y gastos cotidianos

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Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

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Maricarmen Sánchez, compra en Chedraui
Maricarmen lleva apenas una charola de espagueti con albóndigas y una bolsa reciclable - Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México
Roxana Solís, compra en Chedraui
Roxana Solís describe la situación como una “pequeña inflación” que amenaza con desbordarse cuando el turismo extranjero abarrote las calles - Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México
Compras en Chedraui
Sin importar la cadena o la ubicación, la constante se repite: la despensa cuesta más que hace un año - Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

Lo esencial ya es un lujo

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Juan Manuel Rivera, compras en La Comer
Manuel Rivera tuvo que sacar de su carrito del súper algunos productos que antes eran básicos y ahora son un lujo - Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México
Marco Oropeza
Algunas personas salen del súper con lo más económico, sabiendo que lo importante es comer saludable y pasarla bien frente a la pantalla disfrutando del Mundial - Foto: Adrián Vázquez/ El Sol de México
Lourdes Velasco, compra en Walmart
Algunas amas de casa confiesan que su estrategia ha sido sacrificar el estatus de las marcas por las que son más económicas - Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

Slim: son excesivos los precios

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Mundial, súper y cantinas
Mientras el país cuenta los días para el inicio de la Copa del Mundo, muchas familias ajustan gastos para que el dinero alcance - Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México
Mundial, súper y cantinas
Los consumidores gastan con mayor cautela y comparan cada vez más los precios antes de comprar - Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México
Martín Arreguín Linares, compra en Bodega Aurrera
Las familias siguen jugando el partido más difícil que deben librar: llenar el carrito del súper a costa de vaciar sus bolsillos - Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

La batalla del carrito 

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Leticia Rios, compras en Walmart
“Mejor voy al mercado de La Merced, ahí te traes más barato y te dura para una semana”, dice Leticia Ríos - Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México
Hilda Bello, compras en Walmart
Las amas de casa señalaron que ya solo compran lo básico: leche, huevo, carne de cerdo, y se han olvidado de otros productos porque eso ya sería un lujo - Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México
Carolina Velázquez, compras en Walmart
Las familias mexicanas acuden al súper con sus limitaciones, pero confían que se podrán pasar un buen momento celebrando la fiesta mundialista - Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

La esperanza detrás de la barra 

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Cantina Bar La Mascota
La Cantina Bar La Mascota se prepara para la fiesta futbolera que le permitirá tener a los apasionados del soccer en sus instalaciones - Foto: Roberto Hernández / El Sol de México
Cantina Bar La Mascota
El gerente de al Cantina Bar La Mascota señaló que “el mexicano podrá no tener para mucho, pero sí para el alcohol” - Foto: Roberto Hernández / El Sol de México
Cantina Bar La Mascota
La apuesta en la Cantina Bar La Mascota descansa en una fórmula conocida: bebidas, botana y tradición - Foto: Roberto Hernández / El Sol de México
Cantina Bar El Gallo de Oro
En El Gallo de Oro ha bajado la afluencia, pero con la transmisión del Mundial esperan recuperar la cantidad de asistentes - Foto: Roberto Hernández / El Sol de México
Cantina Bar El Gallo de Oro
Los clientes de El Gallo de Oro van al menos una vez al mes para darse un "gustito" y disfrutar de un buen trago - Foto: Roberto Hernández / El Sol de México
Cantina Bar El Gallo de Oro
La Cantina Bar El Gallo de Oro ofrecerá, además de las transmisiones de futbol, algunas promociones para atraer a más clientela - Foto: Roberto Hernández / El Sol de México
Cantina Bar La Simpatia Garibaldi
En la Cantina Bar La Simpatía, en Garibaldi, esperan que todo mejore con el Mundial, ya que actualmente todo está muy tranquilo - Foto: Roberto Hernández / El Sol de México
Bar Cantina Antojitos Licha Garibaldi
En otro de los establecimiento de Garibaldi, la Cantina Bar Antojitos Licha, también se preparan para recibir al turismo que llegará a la CDMX para el Mundial de Futbol - Foto: Roberto Hernández / El Sol de México
Emilio Mesero Antojitos Licha en Garibaldi
Para Emilio, mesero de Antojitos Licha, en Garibaldi, el momento actual simplemente "está erizo", pero se muestra optimista ante la celebración del Mundial de Futbol y la llegada de miles de turistas - Foto: Roberto Hernández / El Sol de México
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