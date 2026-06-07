El Mundial que se juega (y se pierde) en la caja del súper
A días de que México vuelva a convertirse en sede mundialista, el entusiasmo por la Copa convive con una economía que avanza a distintas velocidades. Mientras los boletos para algunos partidos superan varias decenas de miles de pesos y prometen una experiencia reservada para unos cuantos, millones de familias enfrentan el encarecimiento de alimentos, servicios y gastos cotidianos
Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México
Maricarmen lleva apenas una charola de espagueti con albóndigas y una bolsa reciclable - Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México Roxana Solís describe la situación como una “pequeña inflación” que amenaza con desbordarse cuando el turismo extranjero abarrote las calles - Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México Sin importar la cadena o la ubicación, la constante se repite: la despensa cuesta más que hace un año - Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México Lo esencial ya es un lujo Manuel Rivera tuvo que sacar de su carrito del súper algunos productos que antes eran básicos y ahora son un lujo - Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México Algunas personas salen del súper con lo más económico, sabiendo que lo importante es comer saludable y pasarla bien frente a la pantalla disfrutando del Mundial - Foto: Adrián Vázquez/ El Sol de México Algunas amas de casa confiesan que su estrategia ha sido sacrificar el estatus de las marcas por las que son más económicas - Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México Slim: son excesivos los precios Mientras el país cuenta los días para el inicio de la Copa del Mundo, muchas familias ajustan gastos para que el dinero alcance - Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México Los consumidores gastan con mayor cautela y comparan cada vez más los precios antes de comprar - Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México Las familias siguen jugando el partido más difícil que deben librar: llenar el carrito del súper a costa de vaciar sus bolsillos - Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México La batalla del carrito “Mejor voy al mercado de La Merced, ahí te traes más barato y te dura para una semana”, dice Leticia Ríos - Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México Las amas de casa señalaron que ya solo compran lo básico: leche, huevo, carne de cerdo, y se han olvidado de otros productos porque eso ya sería un lujo - Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México Las familias mexicanas acuden al súper con sus limitaciones, pero confían que se podrán pasar un buen momento celebrando la fiesta mundialista - Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México La esperanza detrás de la barra La Cantina Bar La Mascota se prepara para la fiesta futbolera que le permitirá tener a los apasionados del soccer en sus instalaciones - Foto: Roberto Hernández / El Sol de México El gerente de al Cantina Bar La Mascota señaló que “el mexicano podrá no tener para mucho, pero sí para el alcohol” - Foto: Roberto Hernández / El Sol de México La apuesta en la Cantina Bar La Mascota descansa en una fórmula conocida: bebidas, botana y tradición - Foto: Roberto Hernández / El Sol de México En El Gallo de Oro ha bajado la afluencia, pero con la transmisión del Mundial esperan recuperar la cantidad de asistentes - Foto: Roberto Hernández / El Sol de México Los clientes de El Gallo de Oro van al menos una vez al mes para darse un "gustito" y disfrutar de un buen trago - Foto: Roberto Hernández / El Sol de México La Cantina Bar El Gallo de Oro ofrecerá, además de las transmisiones de futbol, algunas promociones para atraer a más clientela - Foto: Roberto Hernández / El Sol de México En la Cantina Bar La Simpatía, en Garibaldi, esperan que todo mejore con el Mundial, ya que actualmente todo está muy tranquilo - Foto: Roberto Hernández / El Sol de México En otro de los establecimiento de Garibaldi, la Cantina Bar Antojitos Licha, también se preparan para recibir al turismo que llegará a la CDMX para el Mundial de Futbol - Foto: Roberto Hernández / El Sol de México Para Emilio, mesero de Antojitos Licha, en Garibaldi, el momento actual simplemente "está erizo", pero se muestra optimista ante la celebración del Mundial de Futbol y la llegada de miles de turistas - Foto: Roberto Hernández / El Sol de México