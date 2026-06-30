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Finanzasmartes, 30 de junio de 2026

El Nasdaq cierra su mejor trimestre desde la pandemia de Covid-19

De abril a junio, el Nasdaq subió más de un 21%

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AFP

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