El Nasdaq cierra su mejor trimestre desde la pandemia de Covid-19

Finanzasmartes, 30 de junio de 2026El Nasdaq cierra su mejor trimestre desde la pandemia de Covid-19De abril a junio, el Nasdaq subió más de un 21%FacebookXWhatsAppTelegramE-MailCopiar linkArtículo impresoCompartirSíguenos en:AFPInversiónEstados UnidosBolsa de ValoresNOTAS RELACIONADASFINANZASSpaceX pone a temblar a las criptomonedas GOSSIP“Fue pura basura”, dice el verdadero Lobo de Wall Street sobre la película de Martin ScorseseFINANZASMicron supera a Meta en valor del mercado por auge de chips para IAMás NoticiasFINANZASSecretaría de Economía refuerza su gasto ante negociación del T-MECDe enero a mayo, la dependencia ejerció un total de mil 395 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 4.8 por ciento anual en términos realesFINANZAST-MEC, pese a incertidumbre, seguirá vivo: IMCOPara el organismo, el nuevo contexto obliga a cambiar la forma de evaluar si México gana o pierde en la relación comercial con EUFINANZASSAT madruga a Hacienda; cae recaudación tributaria entre enero y mayoLa información preliminar del SAT arroja que los ingresos tributarios cayeron 1.4 por ciento realFINANZASEstados Unidos no extenderá el T-MEC este 1 de julio, según ReutersLa posible decisión de EU activará una revisión de 10 años del tratado y las negociaciones para modificar reglas de origen en autos y contenido regional continuaránFINANZASAICM limita operaciones por lluvias; pide a pasajeros consultar el estatus de sus vuelosAnte las lluvias registradas esta mañana en la CDMX, las operaciones del AICM se realizan únicamente en la pista 05 izquierda y 23 derechaFINANZASBanjército invierte 44.8 mdp en nuevas sucursalesEstas se abrirán en 11 diferentes estados del país en los próximos dos años, de acuerdo con un contrato adjudicado a la empresa Aptica ConstructoraFINANZASMéxico aventaja a Ecuador en lo comercialEl presidente del CCE confía en que el lazo empresarial ayude a sanar la relación diplomática entre ambas nacionesFINANZASEl yen cae a su nivel más bajo frente al dolar en casi 40 añosLa divisa japonesa llegó a intercambiarse esta madrugada en 161,98 unidades por dólarFINANZASDonald Trump exige bajar el precio de la gasolina a 2.50 dólares por galónEl presidente Donald Trump pidió este lunes a los vendedores y a California reducir el precio y los impuestos sobre la gasolina, argumentando precios altos pese al barril de petróleo a 68 dólares.FINANZASCorte Suprema de EU rechaza destitución de Lisa Cook, gobernadora de la FEDLa máxima corte del país mantuvo vigente la suspensión de la destitución al considerar que la legislación protege la independencia de la Reserva FederalLO+VISTO1METRÓPOLIRestaurantes, mariachis y meseros de Garibaldi piden reinstalación de la megapantalla del Festival Futbolero2MÉXICO“La coordinación con el gobierno de EU continúa”, dice Marina del Pilar pese a haber perdido su visa3FINANZASDetectan red de contrabando de cajetillas de cigarros en el AICM desde Japón COLUMNASSamuel GarcíaEl observador / ¡Es la reforma judicial!Rogelio VarelaCorporativo / Restringir las motocicletas COPARMEXLa voz de la IP / La enfermedad que no aparece en el balance Anáhuac GlobalLa cautela de Asia CentralLO+RECIENTEFINANZAS¿De dónde vienen los ingredientes de McDonald’s?FINANZASEnergía eólica requiere inversiones por cinco mil mddFINANZASPaíses asiáticos son los más afectados bloqueos en el Estrecho de Ormuz: BISFINANZASBuscan repartir ganancias de la IANewsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete GratisCARTONESCARTONES25% de aranceles OsvaldoCARTONES¿Sigue festejando? Patricio