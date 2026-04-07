El precio de la gasolina en EU sube a 4.14 dólares por galón y en California roza los 6 dólares

El costo promedio del combustible incrementó este martes por la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente; California registró los precios más altos en el vecino país del norte

EFE

Costo del galón de gasolina por estado

La última vez que estuvo tan altos fue entre marzo y agosto de 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, cuando el combustible llegó a superar los 5 dólares por galón durante una semana.

Cualquier escalada del conflicto tendrá repercusión en los precios de los combustibles a nivel mundial.