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Finanzasviernes, 17 de abril de 2026

El precio del petróleo cae 10% tras anuncio de la reapertura de Ormuz

El anuncio de Irán sobre la la reapertura total del estrecho de Ormuz tuvo un “impacto inmediato en los mercados”, apuntó Kathleen Brooks, directora de investigación en la firma de corretaje XTB

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AFP

El ministro no precisó si se refería a la tregua entre el ejército israelí y el movimiento proiraní Hezbolá, que entró en vigor el jueves por la noche en Líbano por diez días, o al alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, que en teoría termina el 22 de abril.

También puedes leer: Bloqueo de EU a puertos iraníes continuará pese a la reapertura de Ormuz, dice Trump

Desde que estalló la guerra, Irán cerró esa vía marítima, clave para el transporte de hidrocarburos, y esto hizo que los precios del petróleo se dispararan hasta rozar los 120 dólares el barril.

“Esta noticia está teniendo un impacto inmediato en los mercados”, apuntó Kathleen Brooks, directora de investigación en la firma de corretaje XTB.

“Hasta ahora, este ha sido el mayor cambio durante el alto al fuego y da esperanzas de que la guerra vaya a terminar pronto y de que las cadenas de suministro vayan a recuperar cierta normalidad”, agregó.

Los principales índices de Wall Street se dispararon al inicio de la sesión, y tanto el S&P 500 como el Nasdaq Composite siguieron subiendo tras alcanzar máximos históricos la noche anterior.

Por su parte, las bolsas europeas crecían por la tarde, con Fráncfort y París subiendo 2 por ciento.

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