El economista en jefe de Cox Automotive expuso que los concesionarios están proyectando que aumente la venta de autos eléctricos usados por el aumento del precio de la gasolina

EFE

Los precios de marzo fueron un 1.4 por ciento más elevados que en el mes anterior.

El precio medio general se situó en 19.692 dólares en marzo, pero para el segmento de los vehículos eléctricos, la cifra fue de 28.511 dólares.

Robb también explicó que los concesionarios están anticipando que los consumidores mostrarán un mayor interés en vehículos eléctricos usados por el fuerte aumento de los precios de la gasolina que está provocando la guerra en Irán.

“En estos momentos, los datos son claros: la demanda de vehículos usados es saludable y los niveles de inventario son relativamente ajustados”, concluyó.