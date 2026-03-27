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Finanzasviernes, 27 de marzo de 2026

Eleva Hacienda estímulos al diésel y la gasolina premium; reduce el de la magna

Los incrementos sostenidos a los precios del combustible provocaron la medida

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

Frente a los incrementos sostenidos en los combustibles, la Secretaría de Hacienda aumentó de nueva cuenta el estímulo fiscal al diésel, que pasa de 61.80 a 60.28 por ciento a partir de mañana y hasta el 3 de abril.

En el mismo periodo, según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el apoyo a la gasolina Premium (mayor o igual a 91 octanos) pasa de 7.47 a 7.97 por ciento.

Por el contrario, para la gasolina menor a 91 octanos o Magna, Hacienda decidió recorta el estímulo de 24.08 a 23.12 por ciento.

El diésel se mantiene como el combustible con mayor respaldo por su impacto en el transporte y la cadena de precios.

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que los gasolineros aceptaron poner un “tope voluntario” de 28.50 pesos al precio del combustible, pero dijo que continúan las negociaciones porque aún “es muy alto y hay que seguir bajándolo”.

El acuerdo se consiguió esta semana, cuando el diésel llegó a venderse arriba de los 30 pesos en algunos lugares del país

Músico, mago, fotógrafo y periodista financiero. En El Sol de México me especializo en temas de finanzas públicas, pensiones, banca, transparencia y asuntos fiscales.

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