“Si queremos que proyectos como este tengan éxito la corrupción ni la extorsión deben tener cabida", aseguró Johnson / Foto: Camila Ayala Benabib / Cuartoscuro.com

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson advirtió este jueves que sin certeza jurídica, seguridad y un entorno lejos de la corrupción, las inversiones privadas en México no prosperarán, por lo que pidió tipificar en el T-MEC el soborno y la corrupción como delitos y aplicar códigos de conducta para los funcionarios públicos.

“El mensaje es claro: donde la integridad es fuerte, la inversión crece; donde no la hay, se pierden las oportunidades. Por eso, el USMCA (Acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá), exige a nuestros gobiernos tipificar el soborno y la corrupción como delitos y aplicar códigos de conducta para los funcionarios públicos”, afirmó el diplomático durante la ceremonia en la que se puso la primera piedra de la que será la planta de Metanol más grande del mundo, la cual estará en Topolobampo, Sinaloa.

El embajador fue enfático en advertir que el sector privado necesita certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción. “La inversión llega a donde es respetada, protegida y donde puede prosperar. Ninguna empresa comprometerá recursos donde las reglas no son claras, donde no hay transparencia o donde la rendición de cuentas es opcional”, añadió.

“Si queremos que proyectos como este tengan éxito – si queremos que nuestro futuro compartido sea tan prometedor como puede ser – la corrupción ni la extorsión deben tener cabida. La corrupción no solo frena el progreso, lo distorsiona. Eleva costos, debilita la competencia y erosiona la confianza de la que dependen los mercados. No es un problema sin víctimas. Es un obstáculo directo para el crecimiento, las condiciones justas, las oportunidades y el éxito a largo plazo de proyectos como este”, insistió el diplomático.

El representante de la Casa Blanca destacó que la planta de Metanol de la empresa estadounidense Mexinol, con una inversión de 3.3 mil millones de dólares, representa parte del futuro de la seguridad energética de México y Estados Unidos. “También refleja la cooperación y el diálogo que impulsan el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que reafirma que somos los principales socios comerciales” dijo.

Destacó, que se trata de las mayores inversiones de una empresa extranjera en México. “Mexinol, con una inversión de 3.3 mil millones de dólares, hace realidad este proyecto, que será la instalación de metanol de ultra bajas emisiones más grande del mundo. Con ello, avanzamos una de las prioridades del presidente Trump: fortalecer la seguridad energética de América del Norte. Este proyecto contribuye a que nuestra región sea más autosuficiente, más competitiva y mejor preparada para el futuro. Necesitamos más proyectos como este ”, agregó.

También destacó que la relación económica entre ambos países es la de mayor impacto en el mundo. “Nuestros países comercian alrededor de 873 mil millones de dólares al año. Somos los principales socios comerciales el uno del otro. Ese nivel de integración refleja la profundidad de la confianza y la cooperación que deben definir nuestra relación”, afirmó.