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Finanzasjueves, 23 de abril de 2026

Pide embajador Johnson que el soborno y la corrupción sean tipificados como delitos en T-MEC

El diplomático estadounidense señaló que las inversiones extranjeras no prosperarán sin certeza, seguridad y lejos de la corrupción

Roxana González

Es posible que pronto veamos avances importantes en este ámbito. Así que estén atentos”, añadió.

Periodista con más de 25 años de experiencia en medios impresos; experta en política exterior y temas migratorios

Roxana Gonzalez
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