Empresarios gasolineros acuerdan bajar el diésel a 27 pesos a partir de la próxima semana

Es un apoyo del sector gasolinero y de las mismas instituciones de gobierno, destacó el presidente de Onexpo Nacional A.C.

Laura Arana

En una semana, los empresarios y gobierno lograron disminuir poco más de un peso, ya que el costo es de 28.28 pesos.

En tanto, Roberto Arámburo, empresario gasolinero, remarcó que el encuentro con la mandataria federal fue cordial. “Es una gran oportunidad de ayudar y estamos con toda la disposición”, dijo.