elsoldemexico
Finanzasmartes, 28 de abril de 2026

Empresarios gasolineros acuerdan bajar el diésel a 27 pesos a partir de la próxima semana

Es un apoyo del sector gasolinero y de las mismas instituciones de gobierno, destacó el presidente de Onexpo Nacional A.C.

Laura Arana

En una semana, los empresarios y gobierno lograron disminuir poco más de un peso, ya que el costo es de 28.28 pesos.

En tanto, Roberto Arámburo, empresario gasolinero, remarcó que el encuentro con la mandataria federal fue cordial. “Es una gran oportunidad de ayudar y estamos con toda la disposición”, dijo.

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

Sara Lovera - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Sara Lovera

Palabra de Antígona / Querida Fátima

tag - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Martha Tagle

México ante la ONU

image
Vicente Gutiérrez Camposeco

Mexicanos perciben inseguridad a la baja

image
Anáhuac Global

Refutando al presidente Putin

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES