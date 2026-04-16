Empresas en México crecerán en 2026, pero con señales de desaceleración
Mayores costos y entorno externo presionarán a distintos sectores en México, de acuerdo con analistas de Barclays
Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México
No obstante, anticipa una moderación en el margen financiero y mayores gastos asociados a la operación. “Además, prevemos comisiones más bajas, pero gastos ligeramente más altos secuencialmente, y que la calidad crediticia se mantenga favorable”, agregó.
“Estos impactos podrían normalizarse en cierta medida en el segundo trimestre si las negociaciones de paz progresan”, añadió Barclays.
Músico, mago, fotógrafo y periodista financiero. En El Sol de México me especializo en temas de finanzas públicas, pensiones, banca, transparencia y asuntos fiscales.