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Finanzasjueves, 16 de abril de 2026

Empresas en México crecerán en 2026, pero con señales de desaceleración

Mayores costos y entorno externo presionarán a distintos sectores en México, de acuerdo con analistas de Barclays

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

No obstante, anticipa una moderación en el margen financiero y mayores gastos asociados a la operación. “Además, prevemos comisiones más bajas, pero gastos ligeramente más altos secuencialmente, y que la calidad crediticia se mantenga favorable”, agregó.

“Estos impactos podrían normalizarse en cierta medida en el segundo trimestre si las negociaciones de paz progresan”, añadió Barclays.

Músico, mago, fotógrafo y periodista financiero. En El Sol de México me especializo en temas de finanzas públicas, pensiones, banca, transparencia y asuntos fiscales.

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