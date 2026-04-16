Empresas en México crecerán en 2026, pero con señales de desaceleración

Mayores costos y entorno externo presionarán a distintos sectores en México, de acuerdo con analistas de Barclays

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

No obstante, anticipa una moderación en el margen financiero y mayores gastos asociados a la operación. “Además, prevemos comisiones más bajas, pero gastos ligeramente más altos secuencialmente, y que la calidad crediticia se mantenga favorable”, agregó.

“Estos impactos podrían normalizarse en cierta medida en el segundo trimestre si las negociaciones de paz progresan”, añadió Barclays.