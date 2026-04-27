Empresas enfrentan indefensión ante criterios de paneles laborales del T-MEC
El caso de la mina Camino Rojo sienta un precedente que modifica las obligaciones patronales en México; existe discrepancia entre los criterios del panel del MLRR y la Ley Federal del Trabajo
Bertha Becerra / El Sol de México
Se enfoca principalmente en el control económico o fomento de organizaciones sindicales por parte del patrón.
Sin embargo, los paneles del tratado comercial aplican interpretaciones que trascienden lo dispuesto en la legislación mexicana vigente y en los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Ante la revisión del T-MEC, el socio de la firma De la Vega & Martínez Rojas propone que se generen reglas claras que otorguen certeza jurídica a los empleadores.
Seis décadas de reportera y contando. La lectura es mi vicio. Cubro las informaciones del mundo del trabajo y agropecuario.