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Finanzaslunes, 27 de abril de 2026

Empresas enfrentan indefensión ante criterios de paneles laborales del T-MEC

El caso de la mina Camino Rojo sienta un precedente que modifica las obligaciones patronales en México; existe discrepancia entre los criterios del panel del MLRR y la Ley Federal del Trabajo

Bertha Becerra / El Sol de México

Se enfoca principalmente en el control económico o fomento de organizaciones sindicales por parte del patrón.

Sin embargo, los paneles del tratado comercial aplican interpretaciones que trascienden lo dispuesto en la legislación mexicana vigente y en los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Ante la revisión del T-MEC, el socio de la firma De la Vega & Martínez Rojas propone que se generen reglas claras que otorguen certeza jurídica a los empleadores.

Seis décadas de reportera y contando. La lectura es mi vicio. Cubro las informaciones del mundo del trabajo y agropecuario.

Bertha Becerra
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