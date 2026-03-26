Empresas líderes y autoridades federales se unen para promover productos nacionales como motor de crecimiento económico y competitividad global

Victor Hugo Solano

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que este sello representa calidad, talento y capacidad productiva, elementos fundamentales para consolidar la confianza del consumidor tanto a nivel nacional como internacional.

El Mundial 2026 como oportunidad de negocio

La campaña se difundirá entre abril y julio en televisión, radio, medios digitales y publicidad exterior, maximizando su alcance en uno de los periodos de mayor atención mediática global.

Un aspecto relevante desde el ángulo financiero es que la campaña será financiada exclusivamente con recursos privados, lo que refleja la confianza del sector empresarial en el retorno potencial de esta estrategia.