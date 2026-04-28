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Finanzasmartes, 28 de abril de 2026

En México más de 60 millones de personas tienen empleo, destaca gobierno federal

El secretario del Trabajo y Previsión Social, detalló que hasta marzo, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo señala que 60.2 millones de personas estaban ocupadas en el país

Laura Arana

“En lo que va del año 2026 se registran 422 mil personas más ocupadas, lo que confirma que hay más personas con acceso a un ingreso mediante una ocupación”, afirmó.

Por su parte, Zoé Robledo, director general del IMSS, descartó que el empleo formal en el país haya disminuido. Por el contrario, afirmó que se han creado 250 mil nuevos puestos de trabajo.

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