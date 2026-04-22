Encabeza Profeco mesa de trabajo con representantes de la industria de la masa y la tortilla

Se acordó reforzar la vigilancia, continuar con el monitoreo de precios y presentar resultados en próximas semanas en favor de la economía de las familias

Bertha Becerra / El Sol de México

También el verificar que los instrumentos de peso y medición, como las básculas estén debidamente calibradas; realizar acciones de verificación y vigilancia de precios y evitar prácticas abusivas.

Tras un diálogo productivo que tuvo lugar en las instalaciones de la Profeco, se lograron varios acuerdos.

Se continuará con el monitoreo de precios que se publican en el Quién es Quién en los Precios, así como con la participación en las mesas estatales que encabeza la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Participaron en este diálogo representantes de las Secretarías de Economía, Agricultura y de la Comisión Federal para la Protección de Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Por los industriales, Fidencio Jarquín y Tania Terán, del Consejo Rector de la Tortilla; Blanca y Roxana Mejía, de Red Maíz; Antonio de la Torre y Netzahualcóyotl Martínez, de la Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla.

Así como Alfonso Collantes y Noé Castilla, de la Cámara Regional de Industria de la Tortilla en Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Y de manera virtual participaron Alfonso Anaya y Rubén Montalvo de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de la Masa y la Tortilla.