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Finanzasmartes, 21 de abril de 2026

Envejecimiento de fuerza laboral, el desafío para más de la mitad de las empresas

Un estudio de ManpowerGroup sugiere que quienes utilicen la IA para capturar, analizar y sintetizar conocimiento de los trabajadores que se jubilan podrían enfrentar mejor este reto

Bertha Becerra / El Sol de México

Así lo releva el estudio de ManpowerGroup Tendencias Laborales 2026: El Valor Humano.

Este enfoque permitirá crear repositorios inteligentes que contribuyan a la continuidad operativa y reduzcan la vulnerabilidad ante la salida de talento experimentado..

Además de servir como insumo para entrenar futuros modelos de IA con datos más completos y representativos.

Seis décadas de reportera y contando. La lectura es mi vicio. Cubro las informaciones del mundo del trabajo y agropecuario.

Bertha Becerra
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