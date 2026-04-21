Un estudio de ManpowerGroup sugiere que quienes utilicen la IA para capturar, analizar y sintetizar conocimiento de los trabajadores que se jubilan podrían enfrentar mejor este reto

Bertha Becerra / El Sol de México

Así lo releva el estudio de ManpowerGroup Tendencias Laborales 2026: El Valor Humano.

Este enfoque permitirá crear repositorios inteligentes que contribuyan a la continuidad operativa y reduzcan la vulnerabilidad ante la salida de talento experimentado..

Además de servir como insumo para entrenar futuros modelos de IA con datos más completos y representativos.