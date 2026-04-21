Envejecimiento de fuerza laboral, el desafío para más de la mitad de las empresas
Un estudio de ManpowerGroup sugiere que quienes utilicen la IA para capturar, analizar y sintetizar conocimiento de los trabajadores que se jubilan podrían enfrentar mejor este reto
Bertha Becerra / El Sol de México
Así lo releva el estudio de ManpowerGroup Tendencias Laborales 2026: El Valor Humano.
Este enfoque permitirá crear repositorios inteligentes que contribuyan a la continuidad operativa y reduzcan la vulnerabilidad ante la salida de talento experimentado..
Además de servir como insumo para entrenar futuros modelos de IA con datos más completos y representativos.
Seis décadas de reportera y contando. La lectura es mi vicio. Cubro las informaciones del mundo del trabajo y agropecuario.