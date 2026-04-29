Estados Unidos sanciona a 35 entidades por financiar red encubierta vinculada a Irán

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció medidas contra una red que facilita ingresos petroleros ilícitos y acceso financiero a Teherán, en el marco de la “Operación Furia Económica”

EFE

Esta sanción se une a la que Estados Unidos impuso el 24 de abril a otra red a la que acusó de impulsar el comercio petrolero y la “flota fantasma” de Irán.

Además de estas medidas, Estados Unidos mantiene un bloqueo naval contra todos los puertos de Irán, medida que estaría afectado el 90% del comercio de la república Islámica, según el Comando Central.