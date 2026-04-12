EU alerta sobre pérdidas millonarias por transmisiones pirata para América Latina durante el Mundial 2026

De acuerdo con la USTR, se han generado pérdidas de hasta 28 mil millones de dólares anuales en el mundo; destacan México, Argentina, Ecuador, Uruguay y EU como usuarios

Pablo Rodríguez

El modelo de operación se apoya en aplicaciones, dispositivos precargados y redes de revendedores locales, lo que facilita su expansión y dificulta su control por parte de las autoridades.

El informe subraya que la piratería de transmisiones deportivas en vivo representa una de las principales amenazas para la industria del entretenimiento deportivo, debido a la naturaleza inmediata de estos contenidos.

A diferencia de películas o series, los eventos deportivos pierden su valor poco después de concluir, por lo que el impacto económico ocurre en tiempo real.

El documento advierte además que algunos de estos servicios buscan aparentar legalidad mediante el registro de marcas en distintos países, incluido México, mientras continúan operando fuera del marco normativo.

Asimismo, el IMPI capacitará a representantes de la FIFA para iniciar procedimientos de infracción contra vendedores de mercancía falsificada durante los partidos que se disputarán en el país.