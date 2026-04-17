EU anuncia el levantamiento temporal de la mayoría de sanciones contra el petróleo ruso

De esta manera las operaciones se reanudan a la par de la reapertura del estrecho de Ormuz

AFP

Estados Unidos suspendió hasta el 16 de mayo la mayoría de las sanciones dirigidas contra la industria petrolera rusa, justo cuando la reanudación del tráfico por el estrecho de Ormuz ha provocado una fuerte caída de los precios del petróleo.

La decisión, anunciada el viernes por el Departamento del Tesoro, abarca a todas las operaciones relacionadas con el embarque y la entrega de petróleo procedente de Rusia, y se aplica también a los buques de la flota fantasma rusa que hasta ahora estaban sujetos a sanciones.

Sigue únicamente en pie la prohibición de las transacciones con Irán, Corea del Norte, Cuba y las regiones ucranianas ocupadas, incluida Crimea.